Жители аварийных домов в Полевском сегодня получили ключи от новых квартир

16:16 | 30.01.2019

Фото: imapress.media

Сегодня, 30 января, в Свердловской области в Полевском около ста жителей аварийных домов получили ключи от новых квартир. Теперь они могут переехать в жильё, где их здоровью уже ничего не будет угрожать.



На строительство нового дома в рамках государственной программы по расселению граждан из аварийного жилья из местного бюджета выделили 36,8 миллионов. Также 33,3 миллионов направили на возведение дома из региональной казны.



С 1 января 2019 года в России заработала новая программа расселения аварийного жилья. В Екатеринбурге, по данным сервиса ГосЖКХ, в таком состоянии находятся 137 домов.