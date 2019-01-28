Без тепла Кировский район не останется: в Екатеринбурге меняют теплоизоляцию трубопровода

15:14 | 30.01.2019

Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге на улице Егоршинский подход энергетики меняют теплоизоляцию на надземном магистральном трубопроводе М-37.



Обновление необходимо для обеспечения отоплением и горячей водой Кировский район. Работы проходят на участке от улицы Студенческая, 145а до улицы Малышева, 160а.



На время ремонтных работ в район будет поступать и тепло, и горячая вода. Жители без отопления не останутся.