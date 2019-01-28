Опять карантин: в екатеринбургских школах приостановлена учёба

12:15 | 30.01.2019

Фото: Укринформ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о проведении профилактических мероприятий в школах города по борьбе с гриппом и ОРВИ. В связи с карантином учебный процесс в образовательных учреждениях города приостановлен с 30 января 2019 года на неопределённое время.



Как говорится в документе, с 21 по 27 января зарегистрировано 21 088 случаев заболевания ОРВИ, что в 1,2 раза превышает уровень заболеваемости на прошлой неделе. Кроме того, зафиксировано 67 случаев заболевания гриппом, в том числе А/H1N1 и H3N2. Ситуация с распространением инфекций оценивается как крайне неблагополучная, в связи с этим и было принято решение с 30 января приостановить занятия в муниципальных школах и организациях дополнительного образования.



Постановление главы города также рекомендует руководителям организаций независимо от формы собственности (в том числе образовательных и медицинских) организовать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предотвращению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.



Однако, не смотря на постановление подписанное главой города, учебный процесс в школах Екатеринбурга сегодня продолжается.



Как пояснили в пресс-службе мэрии, на основании постановления главы города должно быть выпущено отдельное распоряжение департамента образования, а оно было подписано буквально только что. В соответствии с этим распоряжением ученики школ переводятся на дистанционное обучение. Воспитанники детских садов, смогут посещать свои учреждения, но только в том случае, если они привиты от гриппа. Ограничительные меры будут сняты по мере улучшения ситуации особым распоряжением.