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11:56 | 30.01.2019
Фото: primechaniya.ru
Замминистра ЖКХ Свердловской области: «Прямые договоры юридических лиц с полигонами и транспортировщиками ТКО с 1 января 2019 года незаконны»
Чиновник напомнил, что порядок регулирования деятельности в сфере обращения с ТКО вступивший с 1 января начавшегося года, при котором полномочия по оказанию коммунальной услуги переданы в исключительное ведение региональных операторов, распространяется не только на граждан, но и на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
Вывоз и захоронение отходов, образующихся в результате деятельности юридических лиц, осуществляется по той же схеме, что и гражданами – на основании договора с региональным оператором. Привлечение к этому третьих лиц – транспортных компаний и операторов полигонов, по словам замминистра, сегодня не только не требуется, но и является незаконным.
«Наша цель – не просто упорядочить каждый из жизненных циклов ТКО, а выстроить контролируемую, устойчиво работающую и эффективную систему обращения с отходами – систему, прозрачную для людей и безопасную для экологии. Обеспечить это можно только при централизованном управлении и единых для работы всех участников рынка стандартах», – подчеркнул Егор Свалов.
Договор между юридическим лицом (предприятием) и региональным оператором, носит публичный характер и по аналогии с физлицами может быть заключен двумя способами – в письменном виде или в формате публичной оферты, пояснил Свалов.
Причём в последнем случае подписания документа не требуется. Договор считается заключенным после опубликования соответствующих предложений на официальных сайтах региональных операторов. Учитывая, что последние были опубликованы еще в декабре 2018 года, подчеркнул замминистра, к сегодняшнему дню договоры на обслуживание в сфере обращения с ТКО со всеми потребителями области, включая юридические лица, считаются заключенными.
Переводя слова замминистра на простой язык, все предприятия области, впрочем, это касается и обычных граждан, по сути уже заключили договоры с региональными операторами, и хотят они этого или нет, а пользоваться услугой, а соответственно и оплачивать её они обязаны по определению.
Но это только по мнению заместителя министра, который считает оферту, по сути предложение услуги со стороны региональных операторов, обязательной для исполнения. А статья 437 ГК РФ гласит, что оферта, это не более чем «содержащее все существенные условия договора предложение», а вот соглашаться со сделанным предложением или нет, это воля того, кто отозвался на это предложение.
Статья 437 ГК РФ «Приглашение делать оферты. Публичная оферта».
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).
© «Вечерние Ведомости»
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