Замминистра ЖКХ Свердловской области: «Прямые договоры юридических лиц с полигонами и транспортировщиками ТКО с 1 января 2019 года незаконны»

11:56 | 30.01.2019

Фото: primechaniya.ru

Мусорная реформа потихоньку набирает обороты. Наибольшее внимание она вызвала у населения, и это понятно, резкое увеличение платы за вывоз и утилизацию бытовых отходов, да ещё в условиях кризиса, не может не вызывать критики и отторжения. Однако касается реформа не только физических лиц или проще сказать обычных граждан. Так, с 1 января 2019 года договоры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов, заключенные напрямую с транспортными компаниями и полигонами, минуя региональных операторов, утратили свою силу и являются незаконными. Об этом рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.



Чиновник напомнил, что порядок регулирования деятельности в сфере обращения с ТКО вступивший с 1 января начавшегося года, при котором полномочия по оказанию коммунальной услуги переданы в исключительное ведение региональных операторов, распространяется не только на граждан, но и на юридические лица и индивидуальных предпринимателей.



Вывоз и захоронение отходов, образующихся в результате деятельности юридических лиц, осуществляется по той же схеме, что и гражданами – на основании договора с региональным оператором. Привлечение к этому третьих лиц – транспортных компаний и операторов полигонов, по словам замминистра, сегодня не только не требуется, но и является незаконным.



«Наша цель – не просто упорядочить каждый из жизненных циклов ТКО, а выстроить контролируемую, устойчиво работающую и эффективную систему обращения с отходами – систему, прозрачную для людей и безопасную для экологии. Обеспечить это можно только при централизованном управлении и единых для работы всех участников рынка стандартах», – подчеркнул Егор Свалов.



Договор между юридическим лицом (предприятием) и региональным оператором, носит публичный характер и по аналогии с физлицами может быть заключен двумя способами – в письменном виде или в формате публичной оферты, пояснил Свалов.



Причём в последнем случае подписания документа не требуется. Договор считается заключенным после опубликования соответствующих предложений на официальных сайтах региональных операторов. Учитывая, что последние были опубликованы еще в декабре 2018 года, подчеркнул замминистра, к сегодняшнему дню договоры на обслуживание в сфере обращения с ТКО со всеми потребителями области, включая юридические лица, считаются заключенными.



Переводя слова замминистра на простой язык, все предприятия области, впрочем, это касается и обычных граждан, по сути уже заключили договоры с региональными операторами, и хотят они этого или нет, а пользоваться услугой, а соответственно и оплачивать её они обязаны по определению.



Но это только по мнению заместителя министра, который считает оферту, по сути предложение услуги со стороны региональных операторов, обязательной для исполнения. А статья 437 ГК РФ гласит, что оферта, это не более чем «содержащее все существенные условия договора предложение», а вот соглашаться со сделанным предложением или нет, это воля того, кто отозвался на это предложение.



Статья 437 ГК РФ «Приглашение делать оферты. Публичная оферта».



1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.



2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).