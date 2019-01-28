Две квартиры жилого дома сегодня ночью охватило огнём в Екатеринбурге

11:36 | 30.01.2019

Фото: Александр Исаков

Сегодня, 30 января, в Екатеринбурге на улице Станционная в одноэтажном жилом доме загорелось две квартиры. На площади 50 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество, стены, внутренние перегородки одной квартиры и внутреннюю отделку стен второй квартиры.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали три единицы техники и 11 человек личного состава. Пожар удалось быстро потушить.



В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Информации о пострадавших нет.