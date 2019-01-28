Разрушить стереотипы: в Екатеринбурге стартует фестиваль индийского кино

10:56 | 30.01.2019

Фото: кадр из фильма-открытия «Кедарнатх»

Сегодня, 30 января, в пяти городах России, в том числе в Екатеринбурге, открывается третий фестиваль индийского кино Bollywood Film. Зрителей ждёт восемь фильмов-лидеров индийского кинопроката.



Фильмом открытия выбрана драма о разнице вероисповедания «Кедарнатх», которую свердловчане уже сегодня в 20:00 смогут посмотреть в кинотеатре КАРО в ТРЦ «Радуга Парк» на улице Репина, 94.



31 января горожане смогут посмотреть фильм «Рок-Звезда» в 19:30; 1 февраля - «5 свадеб» в 14:00 и «Летящий Пенджаб» в 16:00; 2 февраля - «Нитка-Иголка: сделано в Индии» в 14:00 и «Боец» в 16:30; 3 февраля - «Баджирао и Мастани» в 14:00 и «Эту пару создал Бог» в 17:30.



Фестиваль призван разрушить существующие стереотипы и познакомить жителей России с современным индийским кино. Кроме Екатеринбурга, фестиваль стартует в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Казани. Мероприятие завершится 3 февраля.