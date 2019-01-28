Без малого 4 миллиарда рублей будет потрачено на здравоохранение в Свердловской области в 2019 году

10:20 | 30.01.2019

Фото: investmoscow.ru

Около четырёх миллиардов рублей будут потрачены на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в Свердловской области в 2019 году, об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.



«В министерстве здравоохранения Свердловской области озвучили суммы бюджетных ассигнований, направляемых на достижение целей национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году. Из областного бюджета будет выделено 1 млрд 913 млн рублей, из федерального - 1 млрд 841 млн рублей», - говорится в сообщении.



Национальный проект «Здравоохранение» состоит из восьми федеральных проектов. Главная задача, стоящая перед проектом, это снижение смертности трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также снижение младенческой смертности.



Около четверти из запланированных средств, 925,9 миллионов рублей будут израсходованы на реализацию проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который включает в себя: выплаты стипендий студентам областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета, найм жилья; обзаведение хозяйством.



Следующим по объёму выделяемых средств стал проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 792,4 млн рублей. Он включает в себя: информационно-профилактические мероприятия, сеть амбулаторной помощи, переоснащение онкологии и ОДКБ, лекарства, субсидии.



На реализацию проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» запланированы траты в объёме 490,5 млн. рублей из федерального и областного бюджета. Проект направлен на развитие санавиации, приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных комплексов, а также субсидии на «Новую модель медицинской организации».



На «Финансовую поддержку семей при рождении детей» запланировано 450 млн. рублей. В рамках этого проекта будут осуществляться меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания.



На «Развитие детского здравоохранения» запланировано 358,7 млн. рублей. Проект включает в себя развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций.



«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» обойдётся бюджетам разного уровня в 357,7 млн. рублей.



Ещё 347,8 млн. рублей запланировано на реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Эти деньги пойдут на переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, переоснащение первичных сосудистых отделений в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации и на дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для рентгенэндоваскулярных методов лечения.



Далее идут более мелкие, по объёму финансирования проекты. Так, на создание гериатрического центра в госпитале ветеранов войн, который входит в проект «Старшее поколение» запланировано потратить 15,5 миллиона рублей. На создание ресурсного центра по поддержке добровольчества на базе областного медицинского колледжа, в рамках проекта «Социальная активность» потратят 11,3 млн. рублей, а на реализацию проекта «Укрепление общественного здоровья» запланировано 5, 6 млн. рублей.



Если брать более широкую перспективу, то в ближайшие три года на реализацию национального проекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов планируется выделить 11,8 млрд рублей.