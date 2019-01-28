Автобус ФК «Урал» улетел в кювет и перевернулся на ЕКАД

10:08 | 30.01.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Сегодня ночью на ЕКАД на участке дороги неподалёку от микрорайона Солнечный автобус футбольного клуба «Урал» вылетел с дороги и угодил в кювет. У транспорта серьезные повреждения.



На месте ДТП работали два специальных эвакуатора. В автобусе на момент аварии находился только водитель. Пострадавших нет.



Напомним, футбольный клуб «Урал» сейчас находится на учебно-тренировочных сборах на Кипре в городе Пафос, где команда готовится к возобновлению сезона.



