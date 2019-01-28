Уральский «Автомобилист» в серии буллитов обыграл «Ак Барс» 1:2

Вчера, 29 января, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в Казани одержал первую победу в сезоне над действующем чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - командой «Ак Барс». Исход встречи определился в серии послематчевых бросков. Счёт 1:2.В первом периоде обе команды забили по одной шайбе, после чего до конца основного времени счёт не изменился. Автором гола у уральцев стал Анатолий Голышев; в составе «Ак Барса» выделился Роб Клинкхаммер. Овертайм не принёс забитых шайб, а в серии буллитов «Автомобилист» стал сильнее - 3:2.Напомним, выездная серия уральцев завершилась. Команда возвращается домой. Следующий матч «Автомобилист» проведёт с «Витязем» уже 2 февраля на арене КРК «Уралец» в 17:00.