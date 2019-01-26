Туристический край: гостей на Средний Урал будут зазывать реками, горами и храмами

21:35 | 29.01.2019

Свердловские власти намерены увеличить туристический поток в регион на 50% к 2035 году. Об этом на совете по развитию туризма в Свердловской области заявил первый вице-губернатора региона Алексей Орлов. Согласно одобренному проекту стратегии развития внутреннего и въездного туризма до 2035 года, Свердловская область схематично поделена на перспективные зоны развития.



«Помимо проекта «Самоцветное кольцо Урала» указаны перспективные кластеры «Гора Белая» и «Река Чусовая», добавлен проект «Большой Екатеринбург», туристско-паломнический кластер «Верхотурье». Также считаем целесообразным развитие потенциала северных и восточных территорий области, используя их особенности», – отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



Всего в проекте стратегии отражены 15 различных перспективных направлений в развитии туризма.



«Хорошие предложения поступили в части разработки программ по формату «зеленого коридора», объединяющих предпринимателей для создания сети авто-кемпингов для возможности путешествия по региону на автомобиле, развития малой авиации с упрощенным режимом посадки между крупными городами – Екатеринбургом, Тюменью, Челябинском, Пермью, Казанью», – сказала министр.