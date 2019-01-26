В поселке Арти пенсионер до смерти избил старушку за замечание

21:25 | 29.01.2019

В поселке Арти Свердловской области пенсионер до смерти избил старушку, которая запретила ему курить в её доме. События произошли еще днём 31 июля 2018 года. По данным следствия, ранее судимый 60-летний житель поселка Арти, находясь в гостях состоянии алкогольного опьянения, поссорился с хозяйкой жилища - пенсионеркой 1939 года рождения. Женщина стала ругаться на него за то, что он закурил в доме. На почве ссоры обвиняемый жестоко избил потерпевшую, в результате чего она скончалась на месте происшествия от полученных травм.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Как сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, в настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.