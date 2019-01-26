В Екатеринбурге выбрали лучшего руководителя детского сада

17:47 | 29.01.2019

Фото: Виктор Тутаров

Заведующая детским садом компенсирующего вида № 466 Верх-Исетского района Екатеринбурга Инна Корж стала победителем городского конкурса «Руководитель дошкольной организации – 2018». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Заявки на участие в конкурсе направляли 23 руководителя ДОУ.



Финал состоялся во вторник, 29 января, на площадке лицея № 88. Половина финалистов, что любопытно, представляли Верх-Исетский район уральской столицы.