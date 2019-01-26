Инспекторы ДПС остановили на Тюменском тракте пьяного водителя фуры

17:04 | 29.01.2019

Сегодня днем, 29 января наряд ДПС на автодороге «Екатеринбург – Тюмень» остановил грузовой автомобиль «Скания», которым управлял пьяный мужчина. Информацию об опасных маневрах водителя фуры, который создавал аварийные ситуации на дороге, инспекторам сообщили другие автомобилисты.



Инспекторы ДПС оперативно отреагировали на сигнал и остановили большегруз. Водителем оказался 55-летний мужчина, который перевозил груз из Красноярска в Москву. Не смотря на явные признаки алкогольного опьянения, водитель до последнего пытался убедить полицейских, что не употреблял алкоголь. Показания освидетельствования на алкотекторе составили 1,291 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Грузовик был доставлен на специализированную стоянку, а на водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. После освидетельствования мужчина признался, что поссорился с женой, и чтобы снять стресс, употребил стакан водки.