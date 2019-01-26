Минприроды Свердловской области купит технику, чтобы ездить по лесам

16:54 | 29.01.2019

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области объявит тендер на закупку 52 автомобиля УАЗ повышенной проходимости. Автомобили предназначены для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров. Также будут приобретены четыре трактора Беларус, шесть бульдозеров, мотопомпы, бензопилы и емкости для воды. Вся эта техника и оборудование будут задействованы при тушении лесных пожаров. Поставка техники запланирована на осень 2019 года.



На приобретение лесопожарной техники из федерального бюджета выделено138 миллионов рублей. Средства выделены в целях реализации регионального проекта «Сохранение лесов».