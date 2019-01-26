В Екатеринбурге организаторы подпольной нарколаборатории отправились в колонию на шесть лет

15:14 | 29.01.2019

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех мужчин, организовавших подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. Рустам Газизов, Александр Ковалев, Артур Ахатов и Радик Хаблисламов признаны виновными по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).



Как установлено судом, подсудимые закупили необходимое лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры для самостоятельного изготовления наркотиков, а также иные наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере с целью последующей реализации и извлечения прибыли.



Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, которые задержали всех участников преступной группы, оборудовавших баню на дачном участке в поселке Садовый на окраине Екатеринбурга под лабораторию по производству мефедрона.. Обнаружено и изъято более килограмма произведенного наркотика, а также амфетамин массой 510,37 грамма.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, с учетом позиции государственного обвинения, назначил Рустаму Газизову, Александру Ковалеву, Артуру Ахатову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Радику Хаблисламову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 50 тыс. рублей.