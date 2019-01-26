Александр Высокинский готов остановить транспортную реформу в Екатеринбурге

15:07 | 29.01.2019

Сегодня, 29 января, на брифинге посвященном замене отмененного 024 маршрута, другим транспортом, глава города Александр Высокинский заявил, что в случае если администрация города не сумеет сохранить ныне действующий тариф на проезд в 28 рублей и обеспечить перевозку пассажиров по всем необходимым направлениям, он готов отказаться от давно ожидаемой транспортной реформы.



Напомним, реформа маршрутной сети города, проанонсированная мэрией еще в 2016 году, была приостановлена из-за выборов губернатора летом 2017 года. Возврат к ней должен состояться 1 июля 2019 года.



Сегодня мэр города в очередной раз объяснил, что оптимизация маршрутной сети запланирована во многом по экономическим причинам. По его словам, сегодня город тратит порядка 1 млрд рублей в год на дотации транспортникам. При этом сами муниципальные транспортные предприятия показывают отрицательный финансовый результат своей деятельности, который составляет порядка 50 миллионов рублей ежемесячно.



«В начале 2010 года у нас на линии работало порядка 400-500 муниципальных автобусов, сейчас работает около 200. У транспортников нет денег на ремонт, машины стоят. И при этом ходит порядка 1000 частных автобусов. У нас в целом за последние несколько лет получилось так, что 31 маршрут почему-то стал убыточным, 27-й стал убыточным и многие маршруты передались частникам. Муниципальный транспорт за убытками пришел и к нам, и в тарифы. Если мы ситуацию оставляем, то ситуация у транспортников продолжает ухудшаться, они по закону имеют право прийти и показать рост расходов и снова поднять вопрос о тарифе. Мы зачем это делаем? Мы сами сперва отдаем выручку, а потом горожанам предъявляем повышенный тариф. Это нормально, нет? Поэтому сейчас мы с этой темой разбираемся отдельно. И если мы до конца эти решения не примем, то мы с 1 июля в транспортную реформу не пойдем. Я ее приостановлю», — пообещал Высокинский.



Кроме экономических расчетов, необходимо снова просчитать пассажиропоток, суметь обеспечить дублирование отменяемых маршрутов, чтобы гарантировать, что то или другое из направлений маршрутной сети в ходе реформы не осталось без обслуживания, как это было в случае с отменой 024 маршрута. Сейчас, чтобы компенсировать недостачу транспорта и не допустить случаев отсутствия машин на маршруте, мэрия планирует закупить 100 новых автобусов средней вместимости и потратить на это порядка 600 миллионов рублей.



«Должен пройти анализ по каждому маршруту, может быть, переходный период. Но если мы как горожане до конца эту проблему не поймем, то мы либо теряем городской транспорт, потому что дальше он будет генерировать убыток 1,5 млрд в год, потом 2 млрд в год. А миллиард, смею напомнить, это четыре детских сада или одна поликлиника. Сейчас предельно важно избежать спекуляций на этой теме. Либо поднимаем тариф», — подвёл черту глава Екатеринбурга.