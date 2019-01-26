В Шале вынесли приговор пермскому предпринимателю-лесорубу

14:55 | 29.01.2019

Шалинский районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя из Пермского края, владельца пилорамы Минеева А.П. Он обвинялся по двум эпизодам по ч.3 ст. 260 УК РФ ( «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).



Как рассказали veved.ru в пресс-службе суда, обвиняемому назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Минеев уже подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена Свердловским областным судом.



Напомним, что в 2018 году на территории Свердловской области выявлено 344 случая незаконных рубок деревьев. При этом объем вырубленной древесины составил 36,5 тысячи кубометров. Большая часть правонарушений – 70 % – выявлена в восьми лесничествах: Алапаевском, Березовском, Билимбаевском, Нижне-Тагильском, Ново-Лялинском, Свердловском, Сысертском и Шалинском.