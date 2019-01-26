В Кольцовской таможне подвели итоги за 2018 год

14:23 | 29.01.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В 2018 году Кольцовские таможенники перечислили в федеральный бюджет 2,3 миллиарда рублей. Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков отмечает, что в 2018 году контроль прошли почти 74 миллиона международных отправлений, сохраняется тенденция развития Интернет-торговли



Также в 2018 году расширилась логистика доставки международных почтовых отправлений. Они поступают авиатранспортом из Китая, а также из стран Юго-Восточной Азии. Часть отправлений приходят автотранспортом из Казахстана, Монголии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Грузии, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Прибавилось работы и на пассажирском таможенном посту: международное сообщение через аэропорт Кольцово осуществлялось более чем с 50 странами мира. При этом почти 40% пассажиропотока составило турецкое направление.



Кроме того, выросло число выявлений незадекларированных денежных средств. За прошлый год эта цифра составила 46,5 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2017 году.