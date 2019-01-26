Депутаты Екатеринбурга досрочно лишили мандата Антона Швалева

14:10 | 29.01.2019

Фото: ura.ru

Городская дума Екатеринбурга официально приняла отставку депутата от «Справедливой России» Антона Швалева. Его полномочия прекращены в связи с личным заявлением. Как заявлял сам, теперь уже бывший депутат, он собирается переезжать жить и работать в другой регион.



Напомним, что сразу после избрания губернатором Омской области Александра Буркова, туда начался массовый исход свердловских справедливороссов. В настоящее время в Омске уже живут и работают: экс-депутат свердловского заксобрания Андрей Жуковский, ставший главой АО «Омскэлектро», экс-депутат екатеринбургской думы Илья Лобов, возглавивший министерство природных ресурсов Омской области. Сейчас туда же переезжает Антон Швалев, какую должность займёт он пока не известно.



Кому достанется мандат отставного депутата Швалева в городской думе Екатеринбурга, пока тоже не известно. Избирался он по спискам «Справедливой России», поэтому его место должен занять человек из списка партии.



Как пояснил глава избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров, у «Справедливой России» есть время до 11 февраля. До этого дня партия должна определиться с кандидатурой — они могут выбрать любого кандидата из зарегистрированного на выборах списка. Если до указанного числа партия не сможет выбрать депутата, избирком города передаст мандат следующему по списку партии «Справедливая Россия» кандидату из Железнодорожной территориальной группы № 4, то есть Леониду Тихонову.



По словам главы свердловского отделения «Справедливой России» Геннадия Ушакова, партия еще не решила, кому продать мандат.