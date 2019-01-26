Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

12:58 | 29.01.2019

Фото: Vesti.Ru

«Екатеринбург-Арену» и «Титановую долину» освободили от уплаты земельного налога

Сегодня, 29 января, городская дума Екатеринбурга освободила «Екатеринбург Арену» и промышленную площадку «Уктус» входящую в состав Особой экономической зоны «Титановая долина» от уплаты земельного налога.

«Екатеринбург Арена» получила «освобождение» на ближайшие пять лет в связи с очередной реконструкцией. Всё дело в том, что в соответствии с решением правительства РФ площадки, на которых проходили матчи ЧМ-2018, освобождаются от земельного налога только на период строительства и реконструкции до ввода в эксплуатацию.

Ранее директор стадиона Оксана Тищенко говорила, что из-за старения металла и климатических условий появляются трещины и «раковины» на конструкциях ограждения. Кроме того, в течение года необходимо демонтировать временные трибуны. Поэтому «Екатеринбург-Арена», введённая в эксплуатацию в феврале 2018 года, вновь нуждается в проведении ремонтных работ.

Сегодня председатель земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов пояснил, что ранее дума освободила от земельного налога участки, предоставленные для строительства и реконструкции стадионов, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и город получил средства на реконструкцию и строительство этих объектов. В 2019 году стадион вновь получил разрешение на реконструкцию от министерства строительства, и продолжит пользоваться льготой, но есть одно условие перечисления федеральных денег.

«В целях экономии на обслуживании и содержании стадиона федерацией предусмотрены межбюджетные трансферты, но перечислят их только в том случае, если будет предусмотрена льгота на земельный налог», — объяснил Денисов.

Услышав это, депутаты сочли такую операцию экономически выгодной для города, и проголосовали «за».

Экономика действительно проста, выпадающие из городского бюджета доходы, при получении «Екатеринбург Ареной» льготы, составят 1,5 миллиона рублей в год, а сумма получаемых из федерального бюджета на содержание арены денег – 230 миллионов. Вывод очевиден.

Аналогичным образом дума предоставила освобождение от земельного налога и площадке «Уктус» расположенной в особой экономической зоне «Титановая долина». Сейчас она (площадка) должна платить ежегодный земельный налог в размере 6,6 млн рублей. В связи с тем, что льгота также как и в первом случае предоставляется на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок, потери бюджета составят порядка 33 млн рублей. Сэкономленные за счёт получения льготы средства «Титановая долина» потратит на строительство инженерных сетей на своей площадке. Кроме того, в течение нескольких лет ожидается привлечение инвестиций на сумму более восьми миллиардов рублей. В особой экономической зоне будет «прописано» 16 резидентов (пока существует только четыре) и создано 750 рабочих мест. Менеджмент ОЭЗ уверяет, что к 2022 году их платежи по НДФЛ превысят уровень в 56 миллионов.

Выслушав все аргументы, депутаты немного посомневались в эффективности работы менеджмента «Титановой долины», но всё же проголосовали «за».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:50 | 29.01.2019
40 пермяков в Нижнем Новгороде будут бороться за выход в финал конкурса «Лидеры России»

16:37 | 29.01.2019
Около 60 тысяч юных свердловчан станут первоклассниками в этом году

15:14 | 29.01.2019
В несколько больниц Курганской области поступили анонимные сообщения о теракте

15:14 | 29.01.2019
В Екатеринбурге организаторы подпольной нарколаборатории отправились в колонию на шесть лет

15:07 | 29.01.2019
Александр Высокинский готов остановить транспортную реформу в Екатеринбурге

15:05 | 29.01.2019
В Перми проведут комплексное обследование дома по Революции, 3/1

14:55 | 29.01.2019
В Шале вынесли приговор пермскому предпринимателю-лесорубу

14:50 | 29.01.2019
Во всех курганских школах вводится карантин

14:42 | 29.01.2019
Владимир Бурматов занялся проблемами, возникшими из-за ремонта моста

14:42 | 29.01.2019
В Курганской области дома неблагополучных многодетных семей оснастят пожарными сигнализациями

14:26 | 29.01.2019
Оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа ввел масочный режим в Кургане

14:23 | 29.01.2019
В Кольцовской таможне подвели итоги за 2018 год

14:23 | 29.01.2019
В КГБУ «УАДиТ» Пермского края назначен новый руководитель

14:16 | 29.01.2019
СК Зауралья завел новое уголовное дело по фактам гибели детей при пожарах

14:16 | 29.01.2019
Министерство территориальной безопасности Пермского края распространило официальное сообщение

14:11 | 29.01.2019
В школах Перми отменены вторые смены

14:10 | 29.01.2019
Депутаты Екатеринбурга досрочно лишили мандата Антона Швалева

13:50 | 29.01.2019
Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представили опыт цифровизации «Протон-ПМ»

13:21 | 29.01.2019
208 домов в Прикамье могут остаться без газа

12:58 | 29.01.2019
«Екатеринбург-Арену» и «Титановую долину» освободили от уплаты земельного налога

12:31 | 29.01.2019
ФСБ по Пермскому краю призывает сохранять спокойствие

12:12 | 29.01.2019
Евгений Куйвашев дал подчиненным карт-бланш на работу с должниками

12:06 | 29.01.2019
Уральский бизнес отправил 18 млн умных SMS

11:24 | 29.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 января 2019 года

11:21 | 29.01.2019
Школьный автопарк Курганской области пополнился современными машинами

11:13 | 29.01.2019
В Зауралье снова произошел пожар. Под завалами нашли тела троих детей и их матери

11:10 | 29.01.2019
Новые рейсы в Усинск и Нижний Новгород появились в расписании аэропорта Кольцово

11:06 | 29.01.2019
Свердловский облсуд отправил за решетку жителя Серова, устроившего смертельное побоище

10:28 | 29.01.2019
В Лесном местный житель пришел в полицию с наркотиками

10:00 | 29.01.2019
Риэлтор из Екатеринбурга обманом завладела квартирой инвалида

28.01.2019

22:08 | 28.01.2019
В думе Екатеринбурга появится комиссия по этике, которая будет следить за поведением депутатов

21:30 | 28.01.2019
Легендарная Торфорезов осталась без воды: в Екатеринбурге на ВИЗе прорвало трубу

21:13 | 28.01.2019
Уже скоро вся Сысерть заговорит языком Бажова: родину уральского писателя разрисуют граффити

20:32 | 28.01.2019
Уже в среду на дороги Екатеринбурга выйдет аналог 024 маршрута

комментариев: 2

19:54 | 28.01.2019
В Екатеринбурге судят 12 грабителей, обчистивших ТЦ в Екатеринбурге на миллион рублей

19:00 | 28.01.2019
В результате несчастного случая на Белоярском водохранилище погиб первооткрыватель уранового месторождения с тремя сыновьями





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 