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12:58 | 29.01.2019
Фото: Vesti.Ru
«Екатеринбург-Арену» и «Титановую долину» освободили от уплаты земельного налога
«Екатеринбург Арена» получила «освобождение» на ближайшие пять лет в связи с очередной реконструкцией. Всё дело в том, что в соответствии с решением правительства РФ площадки, на которых проходили матчи ЧМ-2018, освобождаются от земельного налога только на период строительства и реконструкции до ввода в эксплуатацию.
Ранее директор стадиона Оксана Тищенко говорила, что из-за старения металла и климатических условий появляются трещины и «раковины» на конструкциях ограждения. Кроме того, в течение года необходимо демонтировать временные трибуны. Поэтому «Екатеринбург-Арена», введённая в эксплуатацию в феврале 2018 года, вновь нуждается в проведении ремонтных работ.
Сегодня председатель земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов пояснил, что ранее дума освободила от земельного налога участки, предоставленные для строительства и реконструкции стадионов, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и город получил средства на реконструкцию и строительство этих объектов. В 2019 году стадион вновь получил разрешение на реконструкцию от министерства строительства, и продолжит пользоваться льготой, но есть одно условие перечисления федеральных денег.
«В целях экономии на обслуживании и содержании стадиона федерацией предусмотрены межбюджетные трансферты, но перечислят их только в том случае, если будет предусмотрена льгота на земельный налог», — объяснил Денисов.
Услышав это, депутаты сочли такую операцию экономически выгодной для города, и проголосовали «за».
Экономика действительно проста, выпадающие из городского бюджета доходы, при получении «Екатеринбург Ареной» льготы, составят 1,5 миллиона рублей в год, а сумма получаемых из федерального бюджета на содержание арены денег – 230 миллионов. Вывод очевиден.
Аналогичным образом дума предоставила освобождение от земельного налога и площадке «Уктус» расположенной в особой экономической зоне «Титановая долина». Сейчас она (площадка) должна платить ежегодный земельный налог в размере 6,6 млн рублей. В связи с тем, что льгота также как и в первом случае предоставляется на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок, потери бюджета составят порядка 33 млн рублей. Сэкономленные за счёт получения льготы средства «Титановая долина» потратит на строительство инженерных сетей на своей площадке. Кроме того, в течение нескольких лет ожидается привлечение инвестиций на сумму более восьми миллиардов рублей. В особой экономической зоне будет «прописано» 16 резидентов (пока существует только четыре) и создано 750 рабочих мест. Менеджмент ОЭЗ уверяет, что к 2022 году их платежи по НДФЛ превысят уровень в 56 миллионов.
Выслушав все аргументы, депутаты немного посомневались в эффективности работы менеджмента «Титановой долины», но всё же проголосовали «за».
© «Вечерние Ведомости»
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