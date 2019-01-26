Евгений Куйвашев дал подчиненным карт-бланш на работу с должниками

12:12 | 29.01.2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 29 января на заседании правительства региона заявил о необходимости выработать дополнительные меры для сокращения просроченной дебиторской задолженности по платежам в областной и местные бюджеты.



«Мы должны стремиться к сокращению задолженности и в перспективе свести ее к минимуму. Обращаю внимание руководителей министерств, имеющих наибольшие объемы дебиторской задолженности, на необходимость более решительных мер для урегулирования вопросов с платежами. Это касается и глав муниципалитетов», - сказал губернатор.



Как сообщила вице-губернатор - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, просроченная задолженность по платежам в областной бюджет на 1 октября 2018 года составила 1,5 миллиарда рублей. Основная доля задолженности - штрафы и неустойки по государственным контрактам. Наиболее крупные суммы просроченной дебиторской задолженности в местный бюджет отмечены в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Березовском, Серове.



«Мне непонятны ситуации, когда с завзятыми должниками продолжают заключаться договоры аренды земельных участков, когда нарушаются сроки обращения в суды, пускается на самотек ход исполнительного производства. Подобные ситуации недопустимы. Это подрывает стабильность всей бюджетной системы региона», - сказал губернатор.



Губернатор поручил главам всех муниципалитетов и органов госвласти предоставить до 20 февраля в министерство финансов Свердловской области индивидуальные планы-графики мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности в муниципалитетах, чтобы вовремя войти в процесс корректировки бюджета.