Уральский бизнес отправил 18 млн умных SMS

12:06 | 29.01.2019

По данным опросов Deloitte, в России за год на 39% снизилась популярность SMS-сообщений. Бизнес-сообщество Урала общероссийский тренд не подтверждает: корпоративный рынок наращивает SMS-активность за счет таргетированных рассылок. За последние 12 месяцев на Урале в 1,5 раза больше компаний стали пользоваться «умными» сообщениями.



Общее количество SMS, отправленных бизнесом, с учетом пола, возраста, геопозиции и даже интернет-интересов получателей, за год выросло на 66%. Каждое восьмое сообщение, которое написали организации региона своим клиентам — с применением технологии таргетирования. Самыми популярными месяцами для умных SMS-рассылок на Урале стали ноябрь и декабрь.



«За последние 2 года уральские компании отправили более 18 миллионов умных SMS благодаря нашей услуге «МегаФон.Таргет». Решение стало особенно востребовано со стороны малого и среднего бизнеса, который использует его в качестве рекламного инструмента. Найти 1000 клиентов в двух шагах от вас, не выходя из офиса – реально, нужно лишь сопоставить интересы целевой аудитории и выбрать конкретные параметры. Так эффективность сообщений об акциях и спецпредложениях увеличивается в разы и исключается спам», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



По данным аналитиков «МегаФона», в Свердловской области бизнес чаще других использует в работе умные рассылки. Каждое третье таргетированное SMS отправляют именно компании Среднего Урала. В ТОП регионов по умным SMS-рассылкам также вошли Челябинская область, следом идут ХМАО-Югра и Тюменская область.