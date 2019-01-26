Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 января 2019 года

11:24 | 29.01.2019

За прошедшие сутки с 08:00 28.01.2019г. до 08:00 29.01.2019г. на территории Свердловской области зарегистрировано 124 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 77 противоправных деяний. Из них: одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, одно разбойное нападение, два грабежа, 16 краж, в том числе две квартирные, одно неправомерное завладение автотранспортом, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.



За минувшие сутки на территории области проведено 5 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 390 человек. Охрана общественного порядка на мероприятиях осуществлялась силами нарядов ППС. Нарушений не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.