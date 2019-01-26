Новые рейсы в Усинск и Нижний Новгород появились в расписании аэропорта Кольцово

11:10 | 29.01.2019

Новые рейсы в Усинск – город в республике Коми, и в Нижний Новгород появились в расписании аэропорта Кольцово, сообщает пресс-служба аэропорта.



С 5 февраля авиакомпания «Комиавиатранс» начинает выполнять регулярные рейсы из Усинска в Екатеринбург и обратно. Самолёты авиакомпании будут летать из Усинска в Екатеринбург один раз в неделю – по вторникам, обратный рейс из Екатеринбурга – по средам.



Кроме того, с 5 февраля, также по вторникам и средам, «Комиавиатранс» начинает полёты из Екатеринбурга в Нижний Новгород и обратно.



Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer ERJ 145, вместимостью 50 пассажиров.



С появлением новых рейсов пассажирам Кольцово будет доступен 41 город России, говорится в сообщении.