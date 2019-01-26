Свердловский облсуд отправил за решетку жителя Серова, устроившего смертельное побоище

11:06 | 29.01.2019

Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Серова Артёма Гребнева. Он приговорен к 22 годам лишения свободы за разбойное нападение и убийство 2 продавцов, покушение на убийство прохожей и кражу.



В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что Гребнев совместно со своим подельником договорились совершить разбойное нападение на магазин «Промтовары» в Серове. Распределив между собой роли в совершении преступления, вооружившись ножами, днем 18 октября 2017 года злоумышленники проследовали в магазин, где совершили разбойное нападение на продавцов, требуя передать денежные средства, полученные от выручки с продажи товаров.



Впоследствии злоумышленники совместно нанесли одному продавцу не менее 29 ударов ножами в область шеи, туловища и верхних конечностей, от чего та скончалась. Далее, Гребнев нанес второму продавцу не менее 11 ударов ножом, от чего та также скончалась.



После этого злоумышленники похитили денежные средства в сумме более 60 тысяч рублей, а также имущество продавцов, скрылись с места происшествия, распределив награбленное. В этот же день, после разбойного нападения и убийства продавцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они напали на ранее неизвестных двух женщин, после чего приняли решение совершить на них разбойное нападение. Подельник Гребнева напал на женщину сзади, нанеся ей не менее 2 ударов ножом в область туловища, а Гребнев не менее 8 ударов ножом в область головы, шеи, туловища и левого бедра. После чего они похитили у потерпевшей сумку с находившимися в ней кошельком. Потерпевшая в связи со своевременным оказанием медицинской помощи выжила.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело в отношении подельника Гребнева прекращено в связи с его смертью. Свердловский областной суд назначил Артему Гребневу наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.

