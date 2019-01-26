В Лесном местный житель пришел в полицию с наркотиками

10:28 | 29.01.2019

В Лесном местный житель, ранее осужденный за сбыт наркотиков, пришел в полицию с запрещенным веществом в кармане. Ранее Андрей Сарыгин уже был осужден по ст. 228 УК РФ, и 1 ноября 2018 года пришел в отдел для прохождения очередной отметки к сотруднику уголовно-исполнительной инспекции как осужденный по предыдущему приговору. Правоохранителю состояние Сырыгина показалось подозрительным. Поэтому был произведен личный досмотр Сырыгина, в ходе которого из кармана его брюк изъято наркотическое средство. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что наркотик мужчина приобрел через сайт в сети Интернет для личного употребления у неустановленного лица.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, поскольку он в полном объеме признал свою вину. Учитывая, что у него уже имелась непогашенная судимость, городской суд Лесного приговорил Андрея Сырыгина к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без дополнительных наказаний. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере»).