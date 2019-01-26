Риэлтор из Екатеринбурга обманом завладела квартирой инвалида

10:00 | 29.01.2019

Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки-риелтора, 1988 года рождения. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



По версии следствия, в феврале 2018 года к обвиняемой обратилась жительница Екатеринбурга с просьбой оказать ей помощь в реализации принадлежащей ей 3-комнатной квартиры на ул. Инженерная. Впоследствии риелтор узнала, что доля в данной квартире принадлежит еще одному лицу, находящемуся на стационарном лечении в психиатрическом отделении больницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Также она выяснила, что собственница квартиры проживает совместно с мужчиной, который является единоличным собственником квартиры на ул. Лодыгина в г. Екатеринбурге. При этом, мужчина имеет заболевания органов слуха и зрения и не имеет близких родственников. Обвиняемая разработала преступный план по отъему квартиры по улице Лодыгина.



6 марта 2018 года риелтор, воспользовавшись плохим зрением мужчины, попросила его пройти в регистрационное окно отделения МФЦ для получения справки, где обвиняемая подала комплект документов на куплю-продажу квартиры на ул. Лодыгина, включая заранее изготовленный ею поддельный договор купли-продажи, а также поддельную расписку о получении мужчиной денежных средств за квартиру на общую сумму 2 млн. рублей. После этого сотрудником МФЦ произведена регистрация договора купли-продажи квартиры на ул. Лодыгина, тем самым мужчина был лишен права собственности на недвижимость.