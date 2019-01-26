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22:08 | 28.01.2019

Фото: ghall.com.ua

В думе Екатеринбурга появится комиссия по этике, которая будет следить за поведением депутатов

В гордуме Екатеринбурга заработает комиссия по этике, которую не смогли запустить ещё при прошлом созыве. В её состав войдут все фракции политических партий, сама же комиссия будет отвечать за дисциплину парламентариев.

Проекты решений об утверждении персонального состава комиссии внес спикер гордумы Игорь Володин. Согласно его замыслу, в комиссию должны войти депутаты Олег Гордеев (КПРФ), Антон Гусев (ЛДПР), Александр Караваев (СР), Константин Киселев («Яблоко»), Ира Овчинникова (ЕР). Отдельным решением в комиссию включат Анастасию Немец (ЕР).

Однако никакими особыми полномочиями комиссию наделять не собираются. Предположительно, её члены будут оценивать поведение своих коллег, но полномочий на выговоры и санкции для депутатов-нарушителей у них не будет.

«Конечно, лишить кого-нибудь мандата эта комиссия не сможет, вы это понимаете. Тем не менее, сам факт вызова на заседание такой комиссии будет неприятен для депутата. Однако мы же говорим не о том, чтобы кого-то постоянно наказывать! В острых ситуациях важно коллективно разобраться, проблему обсудить. Представители всех партий будут собираться и все проговаривать. Никому не будет обидно», – пояснил Игорь Володин.

Парламентарий добавил, что никакого строго регламента для работы комиссии создано не будет. Ее члены будут действовать по ситуации.
«Те кандидаты, которые попали в состав комиссии, не вызывают резонанса. Все они - адекватные люди. Почему два представителя от "Единой России"? Потому-что большинство депутатов - представители этой партии. К тому же во главу комиссии хотелось поставить такого человека, который смог бы одинаково нормально общаться с представителями любых партий», – подытожил Володин.

Отметим, что комиссия по депутатской этике была сформирована и в прошлом созыве ЕГД. Впрочем, никаких решений орган так и не принял. Причиной тому стали разногласия между фракциями.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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