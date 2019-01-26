Легендарная Торфорезов осталась без воды: в Екатеринбурге на ВИЗе прорвало трубу

21:30 | 28.01.2019

Фото: temasaratov.ru

Знаменитую улицу Торфорезов, получившую известность благодаря фильму «Страна ОЗ», вместе с улицами Красных Зорь, Металлургов и Крауля лишили воды. Из-за аварии на сетях сетях муниципального предприятия «Водоканал» часть Верх-Исетского района осталась без живительной влаги. Об этом сообщили в аварийно-диспетчерской службе города.



Речь идет о жителях, в том числе, домов по улице Крауля и Металлургов. Сейчас они вынуждены запасаться питьевой водой в ближайших магазинах. В этом районе расположены школы №48 и №171, которые также попали в зону отключения. Впрочем, не исключено, что завтра – к началу нового учебного дня – ремонтные бригады успеют устранить аварию.