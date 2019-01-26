Уже скоро вся Сысерть заговорит языком Бажова: родину уральского писателя разрисуют граффити

Скоро стены десяти учреждений Сысерти – родины Павла Петровича Бажова – заговорят языком великого сказочника. На фасадах значимых зданий уральского города появятся огромные граффити с иллюстрациями к самым признанным его сказам. Основой для подражания послужат иллюстрации Витали Воловича к «Малахитовой шкатулке».Данная акция приурочена к 140-летию уральского писателя. Проект носит название «Бажов 19». В его рамках уличные художники не только разрисуют здания малой родины сказочника, но и модернизируют и разнообразят туристический маршрут.«Уличное искусство станет новой городской достопримечательностью, где каждая поверхность будет представлена как последовательность кадров или комикс - отдельный сказ Бажова. Появятся и выдержки из сказа на нескольких языках, подсветкой и приложением дополненной реальностью, которая будет оживлять изображения во время прохождения туристических маршрутов», – добавляет руководитель объединения «Сказ» Александр Беренов.Свой проект художники приурочили сразу к нескольким знаковым датам: юбилею писателя, Дню города Сысерти, годовщине смерти Виталия Воловича, 55-летию его уникальной серии иллюстраций к «Малахитовой шкатулке» и открытию музея Воловича в Екатеринбурге.