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20:32 | 28.01.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Уже в среду на дороги Екатеринбурга выйдет аналог 024 маршрута

Ждать осталось недолго: уже в эту среду, 30 января, мэрия Екатеринбурга запустит автобус 57А, который будет дублировать отменённый 024 маршрут. Интервал движения нового автобуса составит 7-8 минут.

По старому/новому маршруту будут курсировать только семь автобусов, в связи с чем ожидание транспорта на остановке может составить около 10 минут.

Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения утром и вечером – в часы пик – оказался слишком большим. В надежде вернуть единственную маршрутку, соединяющую два отдалённых микрорайона города – Сортировку и Вторчермет – неравнодушные пассажиры начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил вернуть микроавтобус.

Кроме автобуса 57А в мэрии пообещали продлить до Бебеля 012 маршрутку. Через два месяца администрация должна найти нового частного перевозчика для 024 маршрута.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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