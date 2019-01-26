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20:32 | 28.01.2019
Фото: pravdaurfo.ru
Уже в среду на дороги Екатеринбурга выйдет аналог 024 маршрута
По старому/новому маршруту будут курсировать только семь автобусов, в связи с чем ожидание транспорта на остановке может составить около 10 минут.
Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения утром и вечером – в часы пик – оказался слишком большим. В надежде вернуть единственную маршрутку, соединяющую два отдалённых микрорайона города – Сортировку и Вторчермет – неравнодушные пассажиры начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил вернуть микроавтобус.
Кроме автобуса 57А в мэрии пообещали продлить до Бебеля 012 маршрутку. Через два месяца администрация должна найти нового частного перевозчика для 024 маршрута.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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