В Екатеринбурге судят 12 грабителей, обчистивших ТЦ в Екатеринбурге на миллион рублей

19:54 | 28.01.2019

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге стартовал суд над бандой из 12 человек, которая в сентябре 2017 года напала на ТЦ «Кит» в Екатеринбурге и, избив охрану, ограбили два магазина с электроникой на миллион рублей.



— Они забежали в крупный торговый центр, напали на охранников и за несколько минут обчистили салоны сотовой связи, похитив мобильные устройства почти на миллион рублей, — напомнили в пресс-службе областного СК. — С похищенным имуществом обвиняемые скрылись с места происшествия, за исключением одного молодого человека, который, поскользнувшись, упал и был задержан охранниками торгового центра, - добавили в ведомстве. - В дальнейшем все нападавшие были задержаны сотрудниками полиции.



Известно, что на тот момент нападавшим было от 17 до 32 лет. Среди них есть как граждане России, так и жители среднеазиатских республик. Суд по данному делу проходит в закрытом режиме, так как в преступлении были замешаны несовершеннолетние. Первое заседание состоялось сегодня, 28 января, следующее намечено на 31 января. Злоумышленники обвиняются по пункту 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору». В качестве максимального наказания статья предусматривает 12 лет лишения свободы.



Источник: СУ СКР по Свердловской области