В результате несчастного случая на Белоярском водохранилище погиб первооткрыватель уранового месторождения с тремя сыновьями

19:00 | 28.01.2019

Фото: скриншот видео со страницы Артёма Дадайкина в instagram.com

На Белоярском водохранилище в результате несчастного случая погибли 65-летний екатеринбургский геолог Анатолий Дадайкин, известный тем, что принимал участие в открытии крупного уранового месторождения в Казахстане, и три его сына: 42-летний Антон, 39-летний Сергей и 35-летний Артем. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.



Трагедия произошла минувшей ночью. Тела мужчин были обнаружены около восьми часов утра в палатке, которая стояла прямо на льду.



«Тела четырех погибших мужчин найдены в палатке на льду. При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет. Согласно данным вскрытия, мужчины скончались от отравления угарным газом, вероятно, образовавшимся в ходе эксплуатации газовой горелки», — сказал он.



По факту гибели мужчин начата доследственная проверка.



Анатолий Дадайкин, как и его сыновья были заядлыми рыбаками. Они часто приезжали на подледный лов на Белоярское водохранилище. Младший сын Артём два дня назад опубликовал у себя на странице в Instagram видео, как они устанавливали палатку на льду.



«Новая палатка даётся с трудом», — комментирует он установку, видимо, как раз той палатки, в которой они и погибли.



Отвечая на вопрос одного из подписчиков, поясняет, что морозная погода, стоящая в эти дни на улице, им не страшна, так как у них в палатке есть газовая печка и теплообменник.



«За бортом сейчас минус 22, а у нас в палатке 15–20 градусов выше нуля», — написал мужчина.