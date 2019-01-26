В Екатеринбурге судебного пристава обвиняют в хищении 12 млн рублей

18:00 | 28.01.2019

v-kurse.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет судебный пристав-исполнитель Ленинского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга Вячеслав Елькин. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и мелком взяточничестве. Дело будет рассматриваться Ленинским районным судом.



По данным следствия, в период с 2014 по 2018 годы Елькин совместно с начальником отдела - старшим судебным приставом Ленинского районного отдела судебных приставов города Екатеринбурга - неоднократно вносил заведомо ложные сведения в электронную базу АИС ПК ФССП о поступлении исполнительных листов, якобы выданных Арбитражным судом Свердловской области об имеющихся задолженностях у различных юридических лиц перед подставными взыскателями. На основании указанных данных судебные приставы похитили с расчетного счета УФССП России по Свердловской области не менее 12 млн рублей. Всего выявлено 19 преступных эпизодов.



Кроме того, Вячеслава Елькина обвиняют в получении взятки – 1 920 рублей – за снятия ограничения на регистрацию автомобиля Ford Fusion.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Елькин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, передав информацию, изобличающую других лиц.