Для подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга создано семь рабочих групп

17:30 | 28.01.2019

m.ngzt.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал семь рабочих групп для подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики региона.



Напомним, в 2023 году уральская столица отметит свое 300-летие. К юбилею решили подойти основательно. Подготовка включает в себя не только организацию праздничных мероприятий, но и благоустройство, развитие инфраструктуры. Как отметил губернатор, в свое четвертое столетие Екатеринбург должен войти как один из самых современных и преуспевающих мегаполисов.



«Подготовка к юбилею Екатеринбурга, конечно, касается не только проведения праздничных мероприятий, но и включает в себя масштабную работу по развитию городского пространства, благоустройству городской среды, улучшению транспортной инфраструктуры, появлению новых знаковых объектов, системному росту качества жизни горожан», - сказал губернатор.



Среди направлений работы по подготовке города к юбилею значатся:



- развитие социальной сферы;

- работа в сфере капитального строительства и землепользования;

- капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности, объектов культурного наследия;

- благоустройство;

- развитие транспорта;

- экология;

- развитие сферы ЖКХ;

- развитие потребительского рынка и услуг;

- формирование праздничной программы.