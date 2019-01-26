Свердловский облсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении известного юриста

17:17 | 28.01.2019

Свердловский областной суд отменил приговор известному в Екатеринбурге юристу Никите Воробьеву, который последние несколько месяцев активно разбирался в махинациях при строительстве ЖК «Западный». В сентябре 2018 года приговором Железнодорожного районного суда он был признан виновным по ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). По мнению следствия, своими действиями Воробьев причинил владельцам компаний, в которых был трудоустроен, имущественный вред на сумму более 80 миллионов рублей. Суд вынес ему наказание в виде условного лишения свободы, но прокуратура (гособвинение представлял Георгий Паникаров) подала апелляционную жалобу.



Сегодня, 28 января, Свердловский облсуд удовлетворил жалобу ведомства, назначив Никите Воробьеву наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Никита Воробьев взят под стражу в зале суда. Между тем, граждане, также причастные к выводу средств и завладевшие материальными средствами предприятий (имеющих отношение к депутату ЗакСобрания Геннадия Ушакову, избежавшему ответственности), продолжают находиться на свободе. Реальное наказание понес только Никита Воробьев, который стал жертвой обстоятельств. По данным издания, он намерен подать кассационную жалобу в Президиум Свердловского облсуда.