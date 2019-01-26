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16:58 | 28.01.2019
dvinatoday.ru
В Екатеринбурге пройдет митинг против «мусорной реформы»
«В нашей стране складывается неблагоприятная экологическая обстановка. Чтобы остановить развитие глобальной катастрофы, мы должны привлечь внимание всего общества к проблемам сохранения и защиты окружающей среды и здоровья населения. Власть не слышит нас, поэтому 3 февраля мы проведём крупномасштабную всероссийскую акцию протеста», - сообщается в группе акции во «Вконтакте».
По информации СМИ, к акции планируют присоединиться не менее 53 городов. Некоторые из них будут протестовать против вывоза к ним мусора из Московской области. Также люди могут выразить недовольство в связи с повышением тарифов на вывоз мусора и в целом в связи с неудовлетворительной экологической ситуацией в стране.
Напомним, что с нового года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора будет взиматься не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Транспортировкой и утилизацией отходов должен заниматься региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).
© «Вечерние Ведомости»
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