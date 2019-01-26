Евгений Куйвашев встретился с Чулпан Хаматовой

Сегодня, 28 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с актрисой и сооснователем фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. В ходе встречи обсуждались благотворительные проекты. Артистка приехала в Екатеринбург для участия в творческом благотворительном вечере: собранные деньги пойдут на операции по трансплантации костного мозга детям - пациентам Областной детской больницы.«Я благодарен вам за все, что вы делаете для развития фонда и благотворительной помощи больным детям. Мы создаем условия, но раз к этому вопросу приковано ваше внимание, у нас все получается. Впереди еще много работы», - отметил Евгений Куйвашев.Напомним, что благодаря сотрудничеству с фондом «Подари жизнь» в Свердловской области удалось создать межрегиональный центр трансплантации костного мозга — это единственная региональная клиника в России, где проводятся все виды трансплантации костного мозга детям.