ДТП с участием самолёта произошло в аэропорту Кольцово

15:29 | 28.01.2019

Фото: aviator-ru.livejournal.com

Воскресным утром, 27 января, пассажирам рейса FV-5661 отправляющимся из Екатеринбурга в Шарджу пришлось лететь резервным самолетом, поскольку их лайнер попал в ДТП, в него врезалась машина с бортовым питанием.



Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Кольцово», происшествие произошло, когда Boeing-737 авиакомпании «Россия» еще только готовился принять пассажиров, находившихся в зале вылета, на борт, когда автомобиль с бортовым питанием врезался в лайнер.



«В момент происшествия в самолете не было пассажиров. Пассажиры ждали вылета в зале ожидания международных линий, им было предоставлено горячее питание. С людьми работали представители авиакомпании», — рассказали в пресс-службе аэропорта.



Самолёт был обследован специалистами, которые сделали вывод, что лететь на нем нельзя. В пресс-службе авиакомпании «Россия», самолет которой пострадал, уточнили, что повреждение появилось в районе задней левой двери.



«Самолёт получил повреждения в районе задней левой двери. Было принято решение оперативно заменить судно, после чего дополнительный самолет направили в Екатеринбург из Москвы. Всех пассажиров рейса разместили в зале ожидания вылета международных линий, им было предоставлено горячее питание. Задержка рейса составила 4 часа 30 минут. Сейчас проводится внутренняя проверка, результатов еще нет», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.