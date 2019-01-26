В Камышлове врачу со стажем вынесли приговор за причинение вреда здоровью пациентки

15:28 | 28.01.2019

Мировой судья судебного участка №1 Камышловского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении врача анестезиолога – реаниматолога Ольги Бессоновой. Она признана виновной по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).



Установлено, что врач – анестезиолог Бессонова с опытом работы 20 лет, 14 апреля 2017 года, действуя неосторожно, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, выразившихся в недоучете неблагоприятных факторов, не выполнила клинические рекомендации перед проведением плановой медицинской операции пациентке.



В частности, не придав пациентке оптимального положения при интубации трахеи пациентки, не убедившись в правильности проведения интубации, не контролируя этот процесс, при введении в полость глотки ларингоскопа, а затем интубационной трубки Бессонова допустила попадание ее не в трахею, а в пищевод, причинив пациентке сквозное повреждение правой боковой стенки пищевода.



Данное повреждение расценено как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку, вызвавшего угрожающее жизни состояние. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело рассмотрено в общем порядке. Подсудимая Бессонова виновной себя в предъявленном обвинении не признала.



Суд назначил Ольге Бессоновой наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.