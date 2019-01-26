Экс-директор уралмашевской УК повторно предстанет перед судом

14:30 | 28.01.2019

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга повторно поступило уголовное дело в отношении авторитетного бизнесмена, бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Предварительное заседание состоялось 25 января, следующее назначено на 4 февраля. Уголовное дело будет рассматривать судья Анна Иванова. Она выносила приговор по резонансному уголовному делу по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК РФ) 56,3 млн руб. муниципального комбината питания «Аленушка» (с 1992 года предприятие занималось организацией школьного питания в городе и получало дотации из бюджета).



Напомним, что уголовное дело в отношении Виктора Старокожева в райсуде будет рассмотрено со второй попытки. В августе 2018 года в ходе рассмотрения суд отправил материалы обратно в прокуратуру, в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса.



По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний, проводимых по вопросу выбора управляющей компании, и бюллетеней для голосования. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».



В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму.



Бизнесмену, чья компания обслуживает сотни домов в уральской столице, грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он свою вину не признает.