Свердловский журналист вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса

13:26 | 28.01.2019

Владимир Кусков на фото слева

Корреспондент газеты «Московский комсомолец-Урал» Владимир Кусков вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики. Его статья «Свердловская металлургия: стагнация или развитие?» заняла третье место в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ».



Награждение состоялось в минувшую пятницу, 25 января, в Москве. Конкурс был проведен Вольным экономическим обществом (ВЭО). Как отметил в ходе торжественной церемонии награждения президент ВЭО Сергей Бодрунов, на победу в трех номинациях претендовали более 400 работ.



Все победители и лауреаты получили памятные дипломы и денежные призы.