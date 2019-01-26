Потери муниципального транспорта Екатеринбурга составляют 600 миллионов в год

13:19 | 28.01.2019

Такую статистику убытков муниципального транспорта Екатеринбурга привел сегодня на городском совете заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. По его словам ежемесячные финансовые потери муниципального транспорта составляют 50 миллионов рублей, или 600 миллионов в год.



Делая вывод из этих неутешительных как для транспортников, так и городского бюджета цифр, Бубнов заявил, что городу просто необходима транспортная реформа. Основной проблемой, по словам вице-мэра, является то, что муниципальный транспорт, в частности автобусы, ходят по маршрутам полупустыми, потому как частные перевозчики оттягивают пассажиропоток на себя.



В администрации Екатеринбурга хотят сделать так, чтобы муниципальные автобусы в большей степени ходили по центру города, а маленькие, как правило частные, — на окраинах. Кроме того, в планах мэрии запуск трехсекционных трамваев из Академического микрорайона города.



Напомним, ещё в сентябре 2018 года мэрия уральской столицы решила объединить ТТУ и МОАП из-за долгов, 25 декабря 2018 года это случилось. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ЕМУП ТТУ) было преобразовано в ЕМУП «Городской транспорт» («Гортранс»), и поглотило ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (ЕМУП МОАП). Объединение муниципального транспорта в одно предприятие можно считать подготовкой к той самой транспортной реформе, старт которой, по планам мэрии, будет дан 1 июля 2019 года.