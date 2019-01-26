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11:52 | 28.01.2019
Заработать на своих персональных данных предложат гражданам России
Законопроект представляет собой поправки в закон «Об информации». Как отмечают представители фонда, сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные. По этой причине некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие, наоборот, боятся ими торговать, и это сдерживает развитие легального рынка.
ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Если это произойдёт, то граждане смогут предлагать бизнесу свои, уже «деперсонализированные» данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. В свою очередь, бизнес сможет покупать эти данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут отказаться и не давать согласия на обработку данных, это позволит исключить их из оборота.
Кроме того, любой гражданин в случае принятия поправок в закон, сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, заявляют в ФРИИ, а это, в свою очередь, станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц. Обеспечат наполняемость бюджета и налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных. По мимо этого бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику, рассчитывают авторы инициативы.
Безусловно, что предлагаемые инициативы еще будут обсуждаться, уточнила директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович.
© «Вечерние Ведомости»
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