Вандала из Краснотурьинска осудили за стрельбу из пневматики

11:36 | 28.01.2019

Фото: В.Н. Горелых

Мировой судья судебного участка № 1 Краснотурьинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Евгения Мотуз. Он признан виновным по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в ночь на 21 ноября 2018 года Мотуз, находившийся в состоянии алкогольного опьянения расстрелял из пневматического пистолета 6 стекол на остановочных комплексах в городе.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, молодому человеку назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлениями. За 6 разбитых стекол на новых остановочных комплексах с подсудимого взыскано 81 тыс. рублей.

