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11:06 | 28.01.2019
Стоматолог из Нижнего Тагила выиграл иск к мэрии. Он намерен взыскать с чиновников 12 миллионов рублей
Ранее мы подробно рассказывали об этой истории (читать здесь). Улугбек Назаров приехал в Нижний Тагил в 2002 году из Узбекистана, где он окончил Бухарский медицинский институт. Получил гражданство РФ. В 2005 году устроился в муниципальную стоматологическую клинику, а в 2014 году открыл собственную, после чего стал жертвой вымогателей и похитителей.
После того, как оперативники ОБОП задержали подозреваемых, стоматолог решил продолжить свою работу, и в октябре 2016 года заявился на аукцион по приобретению арендуемого у администрации города муниципального помещения на ул. Дзержинского, 71 в Нижнем Тагиле, где располагался его стоматологический салон (согласно договору, аренда была действительна до 1 мая 2020 года). На аукцион также заявился и партнер Назарова по бизнесу – предприниматель Гарри Х.
Пятого декабря 2016 года в Управление муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил поступило заявление якобы от имени Назарова о расторжении договора аренды нежилых помещений. Как оказалось, заявление в мэрию было подано Гарри Х. по просроченной от Назарова доверенности, которая была отменена еще в июле 2016 года. Таким образом, Гарри Х., не имел полномочий действовать от лица Назарова, а сотрудники мэрии были обязаны проверить, действительна ли доверенность, но не сделали этого.
Третьего февраля 2017 года Назарова при силовой поддержке бойцов ЧОП фактически выкинули на улицу из стоматологического салона. В самом помещении захватчики испортили мебель и разбили окно. Назаров остался без любимой работы и обратился с заявлением в правоохранительные органы. 27 февраля 2017 года на основании его заявления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») по факту махинаций с документами.
В январе 2018 года Назаров обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил с требованием признать заявление о расторжении договора аренды нежилого помещения недействительным, выиграв иск. Это постановление и было сегодня оставлено без изменения Арбитражным судом Уральского округа.
Теперь стоматолог намерен взыскать с мэрии возмещение убытков. По примерным подсчетам, убытки (в том числе упущенная выгода) Назарова в период с февраля 2017 года по январь 2018 года составляют порядка 12 миллионов рублей. По его словам, юристы уже составили исковое обращение в суд. Кроме этого, он надеется, что должностных лиц администрации, ответственных за произошедшую ситуацию, которая грозит серьезными тратами для бюджета, привлекут к уголовной ответственности.
«В данной ситуации суды всех инстанций действовали абсолютно правильно и в рамках закона. Необходимо разделять уголовное дело и гражданское. Комментируя гражданское дело, можно сделать следующий вывод: администрация действовала незаконно, так как в случаях, когда одно лицо представляет другое по доверенности, факт проверки доверенности на ее действительность возлагается на другую сторону. В России существует реестр доверенностей, при помощи которого можно проверить действительна ли доверенность. Таким образом, администрация не проверив полномочия поверенного, незаконно расторгнула договор аренды, именно поэтому арбитражные суды встали на сторону предпринимателя и действовали законно и разумно», – говорит юрист юридического агентства «ДФ» Артем Загузин.
© «Вечерние Ведомости»
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