Руководству УК в Екатеринбурге грозит тюремный срок за долги перед поставщиками тепла

10:41 | 28.01.2019

В отношении руководства управляющей компании ПЖЭК № 210, которая обслуживает всего один единственный дом, расположенный на улице Уральской, 62, возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт», потребительский жилищно-эксплуатационный кооператив № 210 с 2011 года получил с жильцов 13 млн рублей, но ни разу не перечислил собранные деньги поставщикам тепла и воды.



За восемь лет сотрудничества с кооперативом ПАО «Т Плюс» 18 раз обратилось в Арбитражный суд, чтобы взыскать долги. Исковые требования «Т Плюс» суд удовлетворял, но деньги теплоэнергетики так и не получили. Аналогичные претензии к ПЖЭК № 210 есть и у других поставщиков ресурсов – «Водоканала» и «Екатеринбургэнергосбыта».



«Для компании, обслуживающей всего один многоквартирный дом, сумма в 13 млн рублей колоссальная. В ходе проверки было установлено, что отопление и горячую воду жильцы дома оплачивают управляющей компании исправно. Но ПЖЭК № 210 с января 2011 года не оплатил ни одного счета поставщику тепла. У энергетиков возник закономерный вопрос: где деньги? Теперь этот же вопрос зададут руководству управляющей компании правоохранительные органы»,— отметили в пресс-службе «Свердловэнергосбыта».



Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». В соответствии с санкциями статьи руководству ПЖЭК № 210 грозит до пяти лет лишения свободы.