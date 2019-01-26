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10:21 | 28.01.2019

В Серове возбудили уголовное дело по факту трамвирования молодого слесаря

По материалам прокуратуры Серова возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего серьезное травмирование работника. Инцидент произошел еще вечером 17 декабря 2018 года в ремонтно-механическом цехе АО «Серовский завод ферросплавов». Во время рабочей смены спецодежда 20-летнего слесаря по сборке металлоконструкций (ученик токаря-расточника) попала в зацепление с вращающимися механизмами станка, вследствие чего работник получил телесные повреждения в виде сочетанной механической травмы туловища и нижних конечностей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью.

По результатам прокурорской проверки материалы направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») в отношении должностных лиц предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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