В Серове возбудили уголовное дело по факту трамвирования молодого слесаря

10:21 | 28.01.2019

По материалам прокуратуры Серова возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего серьезное травмирование работника. Инцидент произошел еще вечером 17 декабря 2018 года в ремонтно-механическом цехе АО «Серовский завод ферросплавов». Во время рабочей смены спецодежда 20-летнего слесаря по сборке металлоконструкций (ученик токаря-расточника) попала в зацепление с вращающимися механизмами станка, вследствие чего работник получил телесные повреждения в виде сочетанной механической травмы туловища и нижних конечностей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью.



По результатам прокурорской проверки материалы направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») в отношении должностных лиц предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.