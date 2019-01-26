В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам», похитившим мужчину

10:12 | 28.01.2019

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении «черных риэлторов» – Шаига Самедова и Екатерины Николаевой. Они признаны виновными по п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья или с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений»), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере»).



Установлено, что в марте 2016 года Николаева узнала от своего знакомого, о том, что собственник квартиры по ул. Пехотинцев склонен к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими средствами, не имеет близких родственников. После чего Николаева стала поддерживать с ним мнимые дружеские отношения и предложила Самедову похитить мужчину с последующим вымогательством денег, полученных от продажи недвижимости, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



30 августа 2016 года Николаева и Самедов с неустановленными соучастниками, вооружившись, прибыли к месту жительства потерпевшего. Николаева выманила мужчину во двор дома, где вооруженные Самедов и соучастники напали на него, избили, увезли в лес, где продолжили избиение, требуя от потерпевшего продажи его квартиры. Сломив волю потерпевшего, вынудили подписать необходимые документы с целью оформления сделки купли-продажи принадлежащего ему жилья. После чего, Самедов и Николаева, подыскав покупателя и оформив все необходимые документы, полученные денежные средства от продажи квартиры в сумме не менее 1,8 млн. рублей присвоили, оставив потерпевшего без жилья.



Подсудимые вину в инкриминируемых им деяниях не признали.



Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Шаигу Самедову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Екатерине Николаевой – в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.