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10:12 | 28.01.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам», похитившим мужчину
Установлено, что в марте 2016 года Николаева узнала от своего знакомого, о том, что собственник квартиры по ул. Пехотинцев склонен к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими средствами, не имеет близких родственников. После чего Николаева стала поддерживать с ним мнимые дружеские отношения и предложила Самедову похитить мужчину с последующим вымогательством денег, полученных от продажи недвижимости, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
30 августа 2016 года Николаева и Самедов с неустановленными соучастниками, вооружившись, прибыли к месту жительства потерпевшего. Николаева выманила мужчину во двор дома, где вооруженные Самедов и соучастники напали на него, избили, увезли в лес, где продолжили избиение, требуя от потерпевшего продажи его квартиры. Сломив волю потерпевшего, вынудили подписать необходимые документы с целью оформления сделки купли-продажи принадлежащего ему жилья. После чего, Самедов и Николаева, подыскав покупателя и оформив все необходимые документы, полученные денежные средства от продажи квартиры в сумме не менее 1,8 млн. рублей присвоили, оставив потерпевшего без жилья.
Подсудимые вину в инкриминируемых им деяниях не признали.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Шаигу Самедову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Екатерине Николаевой – в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
© «Вечерние Ведомости»
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