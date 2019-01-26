На Уралмаше в результате ДТП два автомобиля оказались в траншее

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Ломоносова и Калинина на Уралмаше в результате ДТП два автомобиля ВАЗ-2101 и Hyundai Solaris оказались в траншее.По словам очевидцев «копейка» не уступила дорогу Hyundai и тот врезался в легенду советского автопрома. После удара машины ещё несколько метров пролетели по скользкой дороге и оказались в траншее, выкопанной, судя по табличке, энергетиками.Виновником ДТП стал водитель ВАЗа, который должен был уступить дорогу Hyundai, так как ехал по второстепенной дороге, но, как он сам пояснил сотрудникам ГИБДД, он не заметил приближающийся Hyundai, а заметив, начал торможение, но на скользкой дороге его понесло и избежать столкновения не удалось. В результате оба автомобиля оказались на краю траншеи.К месту аварии прибыли сотрудники полиции, МЧС и скорой. К счастью водители отделались ушибами и от госпитализации отказались. После того как Hyundai вытащили из траншеи, он самостоятельно уехал в ГИБДД, а вот с «копейка» своим ходом куда-либо добраться вряд ли сможет.